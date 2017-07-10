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Beşiktaş'ta şok ayrılık! Marcelo gidiyor

Beşiktaş'ta şok ayrılık! Marcelo gidiyor.14654
  • Giriş : 10.07.2017 / 09:33:00

Beşiktas Kulübü'nde Pepe sevinci yaşanırken, Marcelo ile ilgili kötü haber geldi.

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Son şampiyon Beşiktaş'ta hareketli anlar yaşanıyor. Dünyaca ünlü futbolcu Pepe'nin kadroya kazandırılmasının sevincini yaşayan Beşiktaş'ta Marcelo şok patlak verdi. Ünlü futbolcu Lyon ile anlaştı.

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