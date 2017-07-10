Beşiktaş'ta şok ayrılık! Marcelo gidiyor
Son şampiyon Beşiktaş'ta hareketli anlar yaşanıyor. Dünyaca ünlü futbolcu Pepe'nin kadroya kazandırılmasının sevincini yaşayan Beşiktaş'ta Marcelo şok patlak verdi. Ünlü futbolcu Lyon ile anlaştı.
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