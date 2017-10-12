Beşiktaş'ta şok! Milli takımdan sakat döndü!
Beşiktaş'ta büyük bir şok yaşanıyor. Ümit milli takımdan sakat dönen Orkan Çınar'ın sağ kalça kasık adalesinde yırtuk tespit edildi.
Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
Ümit milli takımdan sakat dönen oyuncumuz Orkan Çınar'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonucu sağ kalça kasık adalesinde (Adductor Brevis) yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlamıştır.
Bu sezon başında Gaziantepspor'dan transfer edilen Orkan'ın ilk yarıyı kapattığı öğrenildi.
FANATİK
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