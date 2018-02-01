Beşiktaş'ta şok sakatlık! 3 ay oynayamayacak
Siyah-beyazlılarda sakatlık şoku yaşanıyor. Beşiktaş Sompo Japan'ın tecrübeli oyuncusu Juan Palacios sakatlık geçirdi.
Beşiktaş Sompo Japan'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Telekom Baskets Bonn maçı esnasında sağ kol biceps uzun başında total yırtık oluşan basketbolcu Juan Palacios, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi.
Sağ omuz subpektoral biceps tenondezi uygulanan Siyah-Beyazlı basketbolcunun ameliyatı başarılı geçti.
Uygulanacak rehabilitasyon sonrası Juan Palacios 2 – 3 ay sonra antrenmanlara başlayabilecek.
ŞAMPİY10
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