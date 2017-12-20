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Beşiktaş'ta Talisca krizi! Yarda bıraktı

Beşiktaş'ta Talisca krizi! Yarda bıraktı.14557
  • Giriş : 20.12.2017 / 09:06:00

Beşiktaş'ta Brezilyalı oyuncu Talisca ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran golcü oyuncu Anderson Talisca, çıktığı antremanda talihsiz bir sakatlık geçirdi.   

Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlılar, Tolgay Arslan'la girdiği ikili mücadele sırasında sakatlanan Talisca, antrenmanı yarıda bıraktı. Brezilyalı oyuncunun son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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