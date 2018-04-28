Beşiktaş'ta Talisca'nın yerine o geliyor
Beşiktaş yönetimi Anderson Talisca'nın yerine gelecek isimlerle görüşmelere başladı. Talisca'nın yerine Brafa'dan Paulinho'nun getirileceği öğrenildi.
Sözleşmesi 2021'de sona erecek oyuncuya Braga'nın yeni bir kontrat önereceği kaydedildi.
Ancak Braga'nın 25 yaşındaki oyuncuya önereceği rakamların Beşiktaş'ın yanına yaklaşması beklenmiyor.
Portekiz basınında çıkan haberlerde Beşiktaş'ın Braga Başkanı Antonio Salvador ile kıran kırana pazarlıklar yapabileceği de ifade edildi. Paulinho bu sezon Braga formasıyla ligde 27 maça çıktı, 12 kez fileleri sarsarken, 3 asist yaptı. Ara pasları çok etkili. Ayrıca kilit pas, bitiricilik, top saklama kategorilerde de başarılı.
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