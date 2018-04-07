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Beşiktaş'ta Talisca şoku! Herkes şaşkın!

Beşiktaş'ta Talisca şoku! Herkes şaşkın!.14557
  • Giriş : 07.04.2018 / 15:14:00

Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca'nın talebi yönetimi şaşırttı.

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Beşiktaş'ta oynadığı futbolla dev kulüpleri kendisine hayran bırakan Anderson Talisca, siyah-beyazlı yönetimi şaşırttı.

Bonservisini almak için Benfica’ya 21 milyon Euro ödemek zorunda olan Beşiktaş, Talisca’nın yıllık 3.5 milyon Euro talebiyle şoka uğradı. Brezilyalı yıldız şu anda 1.5 milyona oynuyor.

Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve 21 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Talisca'da şok bir gelişme yaşandı. Şu anda Siyah-Beyazlı takımda yıllık 1.5 milyon Euro ücretle forma giyen Talisca, yeni sözleşme için Beşiktaş yönetiminden 3.5 milyon Euro garanti para talep etti.

21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu düşürmeye veya takside bağlamaya çalışan Beşiktaş yönetimi Talisca'nın bu isteği karşısında şoke oldu. Başkan Fikret Orman'ın bu ücrete karşı çıktığı öğrenildi.

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