Beşiktaş'ta Tosic ile Pepe kadroda yok!
Avrupa'da ve Süper Lig'de emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ın Antalyaspor ile karşı karşıya geleceği maçta Pepe ve Tosic kadroda yok.
Beşiktaş'ta sakatlıkları tam olarak iyileşmeyen Pepe ve Tosic, Antalyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Savunmanın göbeğinde görev yapan ikili, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılarında büyük rol oynamıştı.
Zorlu mücadelede savunmanın göbeğinde Medel-Mitroviç ikilisinin görev yapması bekleniyor.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, istasyon çalışması ve ısınma koşuları ile başladı.
Antrenman pas organizasyonları, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarının ardından tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, saat 16.00’da özel uçakla Antalya'ya gidecek ve kampa girecek.
Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
MİLLİYET
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