Beşiktaş'ta Vagner Love'ın lisansı çıkarıldı
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Brezilyalı oyuncu Vagner Love'ın lisansının çıkarıldığı ve TFF'nin takım listesinde yer aldığı açıklandı.
Vagner Love, Domagoj Vida'nın ardından Beşiktaş'ın devre arasındaki ikinci transferi oldu.
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