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Beşiktaş'ta Vagner Love'ın lisansı çıkarıldı

Beşiktaş'ta Vagner Love'ın lisansı çıkarıldı.18419
  • Giriş : 30.01.2018 / 08:47:00

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Vagner Love'ın lisansının çıkarıldığı öğrenildi.

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Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Brezilyalı oyuncu Vagner Love'ın lisansının çıkarıldığı ve TFF'nin takım listesinde yer aldığı açıklandı.

Vagner Love, Domagoj Vida'nın ardından Beşiktaş'ın devre arasındaki  ikinci transferi oldu.

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