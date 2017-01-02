Beşiktaş'ta Veli Kavlak krizi yaşanıyor
Yaşadığı talihsiz sakatlık sonrasy ameliyat geçiren Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Veli Kavlak için teknik heyet çarpıcı bir karar aldı.
Almanya'da bir ameliyat daha geçiren Veli Kavlak'ın mukavelesinin dondurulması Beşiktaş'ta gerilim yaşanmasına neden oldu.
Kararı sportif direktör Ali Naibi, "Kendine oynayabileceğin bir takım bul" sözleriyle iletirken, yıldız futbolcunun cevabı ise "Sakatlığım yanlış operasyonlar nedeniyle uzadı. Hiçbir hatam yok. Artık iyileştim, kalmak ve Antalya kampına katılmak istiyorum" oldu. Ancak, geri adım atmayan yönetim, yıldız futbolcuya, "Kampa katılabilirsin ancak sonrasında kiralanmaya ya da kadro dışı kalmaya hazır ol" mesajını gönderdi. Veli'nin yakın çevresine ise "Bu benim için bir onur mücadelesi haline geldi. Beşiktaş'ın askeriyim ve Vodafone Arena'da bunu göstermek istiyorum" diye serzenişte bulunduğu öğrenildi.
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