Beşiktaş'ta Vida krizi patlak verdi! İkna olmadı
2018 Dünya Kupası maçlarında ülkesi adına giydiği formayla dikkatleri üzerine çeken Vida, Beşiktaş'a gelen büyük tekliflere rağmen, gitmesi konusunda ikna edilemiyor.
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