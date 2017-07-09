Beşiktaş'taki tarihi binada korkutan yangın!
İstanbul Beşiktaş'ta, Arnavutköy Mahallesi'nde bulunan tarihi ve 4 katlı olan ahşap binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Bebek-Arnavutköy Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında yaşanan olayda, itfaiye yangına merdiven aracından müdahale etti. Tutuşan ahşap bölümler kısa sürede söndürüldü. İftaiye bir süre soğutma çalışması yaptı.
Çevrede yaşayanlardan bir görgü tanığı,"Yangın bacadan çıktı. Baca yağ kokuyor. Bacanın bakımını zamanında iyi yapmıyorlar. Alev alıyor. Yangın çıkıyor. Buralar ahşap bina. İyi korunmaları lazım. Bacanın tahtalara çok yakın olmaması lazım. Gördüğünüz gibi bacayla tahtalar yapışık. Her an için yangın çıkabilir" dedi.
Restaurant çalışanlarından Alihan Uygun ise “Binanın dışı ahşap, içi beton olduğu için yangın büyümedi. Bacadan tutuşmuş. Restaurant olarak işletiliyor Giriş katlarda zarar yok. Üst kata henüz girmedik" şeklinde konuştu.
DİĞER HABERLER
Kavurucu sıcaklar yeniden geliyor!
Yurdu etkisi altına alan kavurucu sıcak hava dalgası kısa bir aranın ardından yeniden etkili olacak.
Teröristler polise saldırdı: 2 terörist etkisiz
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polise saldırmak isteyen 2 terörist etkisiz hale getirildi.
16 bin polis görev yapacak!
Bugün İstanbul Maltepe'de düzenlenecek olan miting dolayısıyla 16 bin polis görev yapacak.
İstanbul'da feci kaza! Plakayı söküp kaçtı!
Beykoz'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücü i
Oğlunu kazada kaybetti, başından ayrılamadı
Motosikletle ağaca çarpması sonucu 20 yaşındaki oğlunu kaybeden anne, çocuğunun başında çaresizce ağ
Sınırda eller tetikte!
Suriye'in kuzeyinde yer alan YPG ve PYD'ye yönelik TSK bütün önlemlerini aldı.