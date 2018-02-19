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Beşiktaş, Talisca için o futbolcuyu satacak

Beşiktaş, Talisca için o futbolcuyu satacak.14557
  • Giriş : 19.02.2018 / 08:14:00

Beşiktaş Kulübü, golcü oyuncu Talisca'yı almak için Negredo'yu satacak.

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Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarıyla yoğun bir dönem geçiren Beşiktaş, Talisca için harekete geçti.

Beşiktaş.Beklentileri karşılayamayan Alvaro Negredo'nun Çin'e satılması yeniden gündemde.
   
Siyah-beyazlı yönetimin, Bayern Münih maçından kötü bir sonuç alınması halinde Çin'den gelen teklifleri yeniden değerlendirmeye alabileceği iddia edildi. Negredo'nun 10 milyon euro ve üzerinde bir fiyata satılması halinde, gelecek para ile Benfica'dan Anderson Talisca'nın bonservisinin alınmasının planlandığı belirtiliyor.

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