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Beşiktaş'tan 2. bomba! 3 yıllık imza atıyor

Beşiktaş'tan 2. bomba! 3 yıllık imza atıyor.13647
  • Giriş : 04.01.2017 / 16:06:00

Beşiktaş, uzun zamandır transfer etmeye çalıştığı isimle anlaşma sağladı.

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Beşiktaş  23 yaşındaki genç oyuncu Matej Mitrovic ile mutlu sona yaklaştı. Hırvat takımı Rijeka'da top koşturan stoper ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirecek olan Beşiktaş, herhangi bir pürüz çıkmaması halinde genç futbolcuyla sözleşme imzalayacak.

HNK Riejeka'da forma giyen 23 yaşındaki Matej Mitrovic, stoper mevkiinin yanısıra, sağ bek ve defansif orta saha olarak da görev yapıyor. Oyuncunun kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

HIRVATİSTAN LİGİNDEKİ BÜTÜN MAÇLARDA OYNADI
1.87 metre boyundaki Matej Mitrovic, bu sezon HNK Rijeka'nın oynadığı 20 lig maçının tamamında 90'ar dakika forma giydi ve 1 gol attı. Avrupa Ligi'nde 2 maç oynayan Mitrovic, Hırvatistan Kupası'nda da 3 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Beşiktaş yönetiminin stoper listesinde Mitrovic'in yanı sıra, Bayern Münih'ten Holger Badstuber ve Shakthar Donetsk'ten Yaroslav Rakitksy de bulunuyor.

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