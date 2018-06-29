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Beşiktaş'tan 3 oyuncu için tartışılacak karar

Beşiktaş'tan 3 oyuncu için tartışılacak karar.17865
  • Giriş : 29.06.2018 / 08:06:00

Beşiktaş Kulübü, 3 oyuncu için tartışılacak bir karar verdi.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş Kulübü, transferler konusunda kaynak arayışı içine girince çok tartışılacak bir karara imza attı. Siyah-beyazlı ekip, tüm planlarını Quaresma-Pepe-Vida üçlüsü üzerine kuruyor.

Bu oyuncuların Dünya Kupası’nda gösterdiği performans nedeniyle umutlanan siyah-beyazlı yönetimin ciddi bir teklif gelmesi halinde Vida, Quaresma ve Pepe ile yollarını ayırabileceği iddia edildi.

Vida’nın daha genç olması nedeniyle satış konusunda önceliği 35 yaşındaki Pepe’den yana kullanmak isteyen yöneticiler son kararı oyunculara bırakacak. Siyah-beyazlılar takımda kalmak istemeleri durumunda üç oyuncuyu da kadrosunda tutacak. Başkan Fikret Orman’ın verdiği talimat doğrultusunda kulübe teklif getirecek olan menajerlere öncelikle futbolcuların ikna edilmesi şartı getirildi. Siyah-beyazlı yönetim bu üçlüden ikisinin bonservisle satılması durumunda transferde tamamen farklı bir strateji izleyecek.

Başkan Fikret Orman’ın verdiği talimat doğrultusunda kulübe teklif getirecek olan menajerlere öncelikle futbolcuların ikna edilmesi şartı getirildi. Siyah-beyazlı yönetim bu üçlüden ikisinin bonservisle satılması durumunda transferde tamamen farklı bir strateji izleyecek. Bu arada sağ bek konusunda da yoğun çalışma içinde olan yönetimin, Dünya Kupası bitene kadar bu bölge için transfer yapmayacağı aktarıldı.

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