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Beşiktaş'tan açıklama: B. Münih üzülmüştür

Beşiktaş'tan açıklama: B. Münih üzülmüştür.13647
  • Giriş : 11.12.2017 / 16:14:00

Beşiktaş Kulübü'nden Bayern Münih ile ilgili açıklama yaptı.

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Avrupa'da sağlam adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıları rakibi Bayern Münih ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş’ın Bayern Münih ile eşleşmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bayern Münih'in Beşiktaş'ı çektiği için üzüldüğünü ifade etti.

Çebi'nin değerlendirmesi şöyle:

Beşiktaş çok iyi top oynuyor, ben ümitliyim. Çocuklarımıza, hocamıza çok güveniyorum. Bu tip maçlardan kaçış yok. Leipzig'i yendik sırayla demek ki. Bahtımız bu sezon Almanya ile açıldı. Beşiktaş da çok iyi bir takım, Beşiktaş bu tip takımlar ile karşılaşacak. Elemek için sahaya çıkacağız, Bayern Münih de üzülmüştür.

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