Beşiktaş'tan açıklama! Fabri yuvadan uçuyor
Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor.
Beşiktaş Kulübü, Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Kulübü ile görüşmelere başlandığını KAP' bildirdi.
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