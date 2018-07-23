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Beşiktaş'tan açıklama! Fabri yuvadan uçuyor

Beşiktaş'tan açıklama! Fabri yuvadan uçuyor.20780
  • Giriş : 23.07.2018 / 15:47:00

Fabri'nin transferi için Fulham ile görüşmelere başlandığı resmen açıklandı.

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Sepet Beşik

Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor.

Beşiktaş Kulübü, Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Kulübü ile görüşmelere başlandığını KAP' bildirdi.

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