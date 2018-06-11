Beşiktaş'tan açıklama! Yollar ayrıldı
Beşiktaş Kulübü, Futbol Akademi Sportif Direktörlük görevini yürüten Gökhan Keskin ile yollarının ayrıldığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörlük görevini yürüten Gökhan Keskin ile yollarımızı ayırıyoruz.
Futbolculuk döneminde Beşiktaşımıza değerli katkılar veren, Futbol bilgisi ve tecrübesini geleceğin kartallarına aktarma konusunda önemli çalışmalar yürüten Gökhan Keskin’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
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