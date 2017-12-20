Beşiktaş'tan Anderson Talisca için çılgın teklif!
Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş'tan bomba bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar Talisca ile ilgili teklifini yaptı.
Beşiktaş'ın hâlâ 10 numaralı bölgesini yöneten Talisca'ya teklifler geldiği ve bonservisini elinde tutan Benfica'nın bunları değerlendirmek istediği biliniyor.
Portekiz kulübü, 4 milyon Euro'luk kiralama bedelini Beşiktaş'a geri ödeyerek oyuncuyu devre arasında satmayı planlarken Başkan Fikret Orman'ın, "10 milyon Euro daha ödeyelim, bonservisini biz alalım" mesajım ilettiği öğrenildi.
SÖZCÜ
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