Facebook Twitter Rss

Beşiktaş'tan Atiba'nın sakatlığı için açıklama

Beşiktaş'tan Atiba'nın sakatlığı için açıklama.15459
  • Giriş : 02.02.2018 / 08:21:00

Beşiktaş Kulübü'nden deneyimli oyuncu Atiba ile ilgili açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Süper Lig ve Avrupa'da fırtına gibi esen Beşiktaş, sakatlığı sebebiyle Bursaspor kadrosuna alınmayan Atiba ile ilgili açıklama yaptı.   

Sağlık Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Atiba Hutchinson, dünkü antrenmanda yapılan şut çalışması sırasında interkostal adelesinde (göğüs kafesinde kaburgalar arası kaslar) gerilmeye bağlı oluşan Ağrı ve batma şikayeti nedeniyle kafileye alınmamıştır. Oyuncunun tedavisine hemen başlanmıştır" denildi.

ŞAMPİY10

Fenerbahçe'den PFDK'ya ceza için tepki

Fatih Terim: Paramız yok, zamanımız yok

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Tekme atan hakemin cezası belli oldu!

Tekme atan hakemin cezası belli oldu!

Fransa'da futbolcuya tekme atmaya çalışan hakemin cezası belli oldu.

Teknik adam Aykut Kocaman'dan sürpriz karar!

Teknik adam Aykut Kocaman'dan sürpriz karar!

Teknik direktör Aykut Kocaman, Gençlerbirliği maçı ile ilgili kararını verdi.

 

Konya'daki gol düellosunda kazanan yok!

Konya'daki gol düellosunda kazanan yok!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Atiker Konyaspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.

Şok! Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi!

Şok! Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi!

Teknik adam Aykut Kocaman'ın PFDK'ya sevk edildiği öğrenildi.

 

Ali Koç, Fenerbahçe ile ilgili planını anlattı

Ali Koç, Fenerbahçe ile ilgili planını anlattı

Başkanlığa aday olan Ali Koç, Fenerbahçe ile ilgili planını anlattı.

Teklifi alır almaz Wesley Sneijder'i aradı

Teklifi alır almaz Wesley Sneijder'i aradı

Galatasaray'dan teklif alan golcü oyuncu, hemen Sneijder'i aradı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya