Beşiktaş'tan Atiba'nın sakatlığı için açıklama
Süper Lig ve Avrupa'da fırtına gibi esen Beşiktaş, sakatlığı sebebiyle Bursaspor kadrosuna alınmayan Atiba ile ilgili açıklama yaptı.
Sağlık Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Atiba Hutchinson, dünkü antrenmanda yapılan şut çalışması sırasında interkostal adelesinde (göğüs kafesinde kaburgalar arası kaslar) gerilmeye bağlı oluşan Ağrı ve batma şikayeti nedeniyle kafileye alınmamıştır. Oyuncunun tedavisine hemen başlanmıştır" denildi.
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