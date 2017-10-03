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Beşiktaş'tan Caner-Talisca kavgası açıklaması

Beşiktaş'tan Caner-Talisca kavgası açıklaması.14557
  • Giriş : 03.10.2017 / 15:11:00

Beşiktaş'tan Caner Erkin-Talisca kavgası ile ilgili açıklama geldi.

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Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında kapılan Talisca ile Caner Erkin ile ilgili Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi.   

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle;

2 futbolcunun birbirleri ile tartışmaları anlamsız bir şekilde çok abartılmıştır. Ben pozitif anlamda bakıyorum. Her ikisi de Beşiktaş'ın başarısı için medeni bir biçimde tartışmışlardır. Arkadaşlarımızın daha savunmasını almadık. Dediğim şekilde ise ceza almalarını düşünmüyorum. Başkan Brezilya'ya gitti ama çok yakında bir transfer olması söz konusu değil. Başkan Brezilya'ya gitti ama çok yakında bir transfer olması söz konusu değil. Yabancı sınırı Türk futboluna katkı yapacaksa tamam. Ama altyapıyı düzenlemeden katkı sağlayamazsınız.

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