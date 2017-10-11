Facebook Twitter Rss

Beşiktaş'tan Cenk Tosun için flaş açıklama

Beşiktaş'tan Cenk Tosun için flaş açıklama.19940
  • Giriş : 11.10.2017 / 16:17:00

Beşiktaş'tan Cenk Tosun ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun ile ilgili teknik direktör Şenol Güneş ve başkan Fikret Orman'ın kararı belli oldu.

Tecrübeli teknik adam, devre arasında teklifler gelmesi beklenen yıldız oyuncu için “Satarsak yerini dolduramayız. Sezon sonunu bekleyelim” dedi

Habertürk Spor'dan Kartal Yiğit'in haberine göre; son olarak Milli Takım’ın Finlandiya ile 2-2 berabere kaldığı maçta 2 gol birden atıp dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş’ın yıldızı Cenk Tosun’a teknik direktör Şenol Güneş’ten vize çıkmadı. Başarılı golcüyü transfer etmek isteyen İngiliz ve İspanyol kulüplerin devre arasında Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalması beklenirken başkan Fikret Orman ile bir görüşme gerçekleştiren Güneş’in Cenk’in ayrılmasına sıcak bakmadığını söylediği öğrenildi.

‘SİZİN GÖRÜŞÜNÜZ ÖNEMLİ AMA...’

Tecrübeli teknik adamın, “Cenk Tosun şu anda çok formda... Bize de büyük katkı sağlıyor. Sezon sonunu beklersek çok daha iyi rakamlara satarız. Zaten şu anda Negredo da isteğimiz grafiğe çıkamadı. Eğer Cenk ayrılırsa devre arasında onun yerini doldurmamız zorlaşır. Bu da bizim gücümüzün azalmasına neden olur” dediği öğrenildi. Başkan Orman’ın ise “Teklifler çok ciddi rakamları bulursa ve kulüp menfaatleri satmamızı gerektiriyorsa kim olursa satarım. Ancak sizin görüşünüz de önemli. Ocak ayında teklifler geldiği takdirde tekrar oturup konuşuruz” şeklinde karşılık verdiği belirtildi.

HER YERDE ATIYOR

Dünya Kupası elemelerinde 7’si ilk 11’de olmak üzere 9 maçta da süre alan ve son olarak Finlandiya filelerini 2 kez havalandıran Cenk Tosun, attığı 5 golle Milli Takım’ın elemelerdeki en golcü oyuncusu oldu. Cenk, bu sezon Siyah-Beyazlı formayla Süper Lig’de 6 maçta 2, Şampiyonlar Ligi’nde ise 2 maçta bir gol attı.

ŞAMPİY10

CHP'li vekil 448 gündür sakalını kesmiyor

Beşiktaş, Mesut Özil ile masaya oturuyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş, Mesut Özil ile masaya oturuyor

Beşiktaş, Mesut Özil ile masaya oturuyor

Beşiktaş Kulübü, golcü futbolcu Mesut Özil ile masaya oturuyor.

Kavga eden Caner ile Talisca'nın arası düzeldi

Kavga eden Caner ile Talisca'nın arası düzeldi

Soyunma odasında kavga eden Caner ile Talisca'nın arası düzeldi.

 

Rıdvan Dilmen: 'Al anahtarı’ derlerse alırım

Rıdvan Dilmen: 'Al anahtarı’ derlerse alırım

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu dizayn edecek bir pozisyonda görev almak istediğ

Suriye'nin Dünya Kupası hayalleri suya düştü!

Suriye'nin Dünya Kupası hayalleri suya düştü!

2018 Dünya Kupası'na katılmak için büyük yol kat eden Suriye Milli Takımı'nın hayalleri son anlarda

 

Şenol Güneş, Atiba'nın partnerini buldu!

Şenol Güneş, Atiba'nın partnerini buldu!

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'ten kadro ile ilgili sürpriz bir hamle geldi.

Muslera, Konyaspor maçına çıkmak istiyor

Muslera, Konyaspor maçına çıkmak istiyor

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Muslera, Konyaspor maçına çıkmak istiyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya