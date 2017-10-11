Beşiktaş'tan Cenk Tosun için flaş açıklama
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun ile ilgili teknik direktör Şenol Güneş ve başkan Fikret Orman'ın kararı belli oldu.
Tecrübeli teknik adam, devre arasında teklifler gelmesi beklenen yıldız oyuncu için “Satarsak yerini dolduramayız. Sezon sonunu bekleyelim” dedi
Habertürk Spor'dan Kartal Yiğit'in haberine göre; son olarak Milli Takım’ın Finlandiya ile 2-2 berabere kaldığı maçta 2 gol birden atıp dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş’ın yıldızı Cenk Tosun’a teknik direktör Şenol Güneş’ten vize çıkmadı. Başarılı golcüyü transfer etmek isteyen İngiliz ve İspanyol kulüplerin devre arasında Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalması beklenirken başkan Fikret Orman ile bir görüşme gerçekleştiren Güneş’in Cenk’in ayrılmasına sıcak bakmadığını söylediği öğrenildi.
‘SİZİN GÖRÜŞÜNÜZ ÖNEMLİ AMA...’
Tecrübeli teknik adamın, “Cenk Tosun şu anda çok formda... Bize de büyük katkı sağlıyor. Sezon sonunu beklersek çok daha iyi rakamlara satarız. Zaten şu anda Negredo da isteğimiz grafiğe çıkamadı. Eğer Cenk ayrılırsa devre arasında onun yerini doldurmamız zorlaşır. Bu da bizim gücümüzün azalmasına neden olur” dediği öğrenildi. Başkan Orman’ın ise “Teklifler çok ciddi rakamları bulursa ve kulüp menfaatleri satmamızı gerektiriyorsa kim olursa satarım. Ancak sizin görüşünüz de önemli. Ocak ayında teklifler geldiği takdirde tekrar oturup konuşuruz” şeklinde karşılık verdiği belirtildi.
HER YERDE ATIYOR
Dünya Kupası elemelerinde 7’si ilk 11’de olmak üzere 9 maçta da süre alan ve son olarak Finlandiya filelerini 2 kez havalandıran Cenk Tosun, attığı 5 golle Milli Takım’ın elemelerdeki en golcü oyuncusu oldu. Cenk, bu sezon Siyah-Beyazlı formayla Süper Lig’de 6 maçta 2, Şampiyonlar Ligi’nde ise 2 maçta bir gol attı.
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