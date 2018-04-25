Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye Otto Bariç göndermesi
Beşiktaş yönetiminden açıklama geldi. Dün Aziz Yıldırım ile Şekip Mosturoğlu'nun açıklaması sonrası siyah-beyazlı ekip harekete geçti.
Beşiktaş yönetimi Otto Bariç'in yardımcısı Cemşir Muratoğlu'nun sözlerini Fenerbahçe'ye hatırlattı: Otto Baric’in yardımcısı Cemşir Muratoğlu, Trabzon’da hocanın paltosunun eteğine gelen taşla düşüp, sahtekarlık yaptığını söylüyor. Umarım palto ile kafanın aynı şey olmadığının Fenerbahçe farkındadır.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, Şekip Mosturoğlu’yla yaptığı uzun basın toplantısını Beşiktaş yönetimi de izledi. Ezeli rakiplerinin tüm açıklamalarını not eden yönetim resmi olmayan bir istişare toplantısı da yaptı. Toplantıdan sonra Yıldırım ve Mosturoğlu’nun açıklamalarına yanıt verme kararı alındı. Akşam saatlerinde resmi internet sitesinden Aziz Yıldırım’ın basın toplantısına cevap verildi. Toplantı sonrası bir Beşiktaşlı yönetici Fenerbahçe cephesinin açıklamalarını şöyle değerlendirdi:
Akşam'dan Ömer Özarslan'ın haberine göre; kamuoyunun gözü önünde gerçekleşen bu olayların tartışılacak, esnetilecek bir yanı yok. Eğer söz edildiği gibi bir komplo varsa devletin adli makamları bunu soruşturur ve ortaya çıkartır. Ancak bu spor hukukunun uygulanmasına engel değil. Beşiktaş zaten mağdur olmuştur. Aksi bir karar verilirse ikinci defa mağduriyet yaşayacaktır. Böyle bir adaleti hiçbir vicdan kesinlikle kabul etmez.
Otto Bariç’i örnek gösteriyorlar. Yardımcısı Cemşir Muratoğlu’nun itiraflarına bir baksınlar. Diyor ki, ‘Trabzon öne geçti. Tribünden Baric’e bir taş atıldı. Üzerinde palto olduğu için beline gelen bu taşla yere yıkılması abartıydı. F.Bahçe sahadan çekildi.’ F.Bahçe yönetimi paltoyla kafayı karıştırıyor. Umarım palto ile kafanın aynı şey olmadığını fark ederler. O zaman yapılan sahtekarlıkla, Şenol Hoca’nın maruz kaldığı olayı kıyaslamak ne kadar sağduyulu. Cemşir’in açıklamalarını keşke okusalardı.
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