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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!.13647
  • Giriş : 25.04.2017 / 17:41:00

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

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Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'tan açıklama geldi. Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Fenerbahçe'ye şampiyonluk konusunda göndermede bulundu.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor'u 3-2 yenerek, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

Ürkmezgil, yaptığı açıklamada, kalan haftalarda dikkatli  olacaklarını ve alacakları galibiyetlerle şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini  dile getirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile yaptıkları zorlu mücadelenin  ardından Adanaspor karşısına çıktıklarını belirten Ürkmezgil, "Puan farkı  olmasına rağmen henüz 'şampiyonuz' diyemeyiz. Bu hafta şampiyonluktaki rakibimiz  Medipol Başakşehir ile oynayacağız, ardından Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Daha  önce avantajın bizde olmadığını söylemenin şımarıklık olacağını belirtmiştim.  Şampiyonluk için bir adım daha ilerledik." diye konuştu.

Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından Fenerbahçe'yi yenmeleri  halinde şampiyonluğa ulaşabileceklerinin hatırlatılması üzerine Ürkmezgil,  "Fenerbahçe maçında şampiyonluk turunu atabilecek güçteyiz. Lyon karşılaşmasına  da çok inanıyordum, detaylarda kaybetmiştik. Fenerbahçe maçında tur atmak çok  keyifli olur." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ürkmezgil, son sıradaki Adanaspor ile yaptıkları maçın zorlu  geçeceğini beklediğini ve öyle olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Adanaspor, rahat oynayacaktı. Olympique Lyon ile 120 dakika gerilimli  ve yorucu bir maç oynadık. Fiziksel ve mental olarak inanılmaz bir mücadele oldu.  Soğuk havadan sıcak havaya birden bire alışamazsınız. Vücut dengeleri bozulur.  Adrenalini yüksek maçtan moral bozukluğuyla çıktık. 120 dakikada her şey vardı.  Adanaspor maçına motive olmak kolay değildi. Lyon tipi maçların ardından Medipol  Başakşehir, Galatasaray gibi takımlarla oynamayı tercih ederdim. Bu rakiplerle  aynı motivasyonla oynayacaktık."

Adanaspor karşısında konsantrasyon eksikliği de yaşadıklarını kaydeden  Ürkmezgil, "Takımın önemli dişlilerinde de değişiklikler oldu. Çok şükür geçtik.  Tabii ki şampiyonluk için çok avantajlıyız. İnşallah birkaç hafta sonra daha  netlik kazanır." diye konuştu.

Son lig maçında takıma destek veren taraftarlara da teşekkür eden  Ürkmezgil, "Bu sezon taraftarlarımızla ilgili sürekli günah çıkarıyorum. Atatürk  Olimpiyat Stadı'nda yalnız kalmıştık. O zaman sitem ediyordum. Bu sezon  taraftarlarımız muhteşem destek veriyor. Lyon maçından 3 gün sonra Adanaspor  mücadelesinde stadı yine doldurdular. Lyon maçında para vermişler, yine Adanaspor  maçına geldiler. Pazartesi maç oynanıyor, statta 30 bin taraftar var. Herkes  inanmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Ürkmezgil, takımın şampiyon olması halinde tarihlerinde üçüncü kez  yıldız takmanın mutluluğunu yaşayacaklarını dile getirdi.

Şampiyonluğa çok yaklaştıklarını hatırlatan Ahmet Ürkmezgil, "Üçüncü  yıldız çok önemli. Geçen sezonki şampiyonluğumuz da anlamlıydı. Stadımız yeni  açılmıştı. Bu sezonki şampiyonluğun anlamı da çok farklı olacak. Çok çalıştık.  Başkanımızdan en alt kademeye kadar herkes çok gayret gösterdi. Çok emek verdi.  Başarılar kolay olmuyor." diyerek sözlerini tamamladı.

TRT

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