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Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı geldi

Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı geldi.15538
  • Giriş : 02.01.2017 / 16:50:00

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın opsiyonunu satın almayı düşünmüyor.

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Büyük ümitlerle renklerine bağladığı tecrübeli futbolcu Vincent Aboubakar ile sezon sonunda yollarını ayıracağını bildirdi.

Beşiktaş, Aboubakar'ı sezon başında Porto'ya 2.5 milyon verip, kendisine de 3 milyon Euro ödeyerek Kamerunlu oyuncuyla bağlarını koparacak.

Geldiği günden beri gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan, taraftarları zaman zaman isyan noktasına getiren, ancak bunun yanında da ilginç gollere imza atan Aboubakar’ın satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminin, teknik direktör Şenol Güneş’in de fikrini aldıktan sonra başkan Fikret Orman’ın öncülüğünde böyle bir yola girdiği belirtildi.

Aboubakar’ın ligin ikinci yarısında ekstra performans göstermesi halinde ise bu kararda değişikliğe gidilebileceği kaydedildi.

Kamerunlu oyuncu, sezonun ilk yarısında ligde 14 maçta 3 gol, kupada 2 maçta 1 gol, Şampiyonlar Ligi’nde ise 6 maçta 3 gole imza attı.

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