Beşiktaş'tan flaş atak! Golcü oyuncu geliyor
Paraguay basınından çarpıcı bir iddia geldi. Golcü avı için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Bogarin'in peşine düştü.
Yeni sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Beşiktaş'la ilgili Paraguay basınından flaş bir transfer iddiası geldi.
Transfer dönemi 9 Haziran tarihi itibarı ile resmen start alırken ismi Beşiktaş'la anılmaya başlanan genç futbolcuların sayısı giderek artıyor.
Özellikle Güney Amerika kıtasından pek çok genç isimle kontak kurduğu öne sürülen Siyah Beyazlılar'la ilgili bu defa da Paraguay basını flaş bir iddia ortaya attı.
Ülkede yayım yapan ABC Deportes adlı internet sitesi, Kara Kartal'ın Guarani'de forma giyen Rodrigo Bogarin ile ilgilendiğini yazdı.
Haberde Siyah Beyazlı yöneticilerin 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla yaptığı görüşmelerde büyük mesafe kat ettiği vurgulandı.
FANATİK
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