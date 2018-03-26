Beşiktaş'tan flaş Demba Ba kararı! Geliyor
Beşiktaş'ta forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Demba Ba, için siyah-beyazlı ekip harekete geçerek yeniden anlaşma kararı aldı.
Devre arasında Beşiktaş'ın kapısında yatan ancak olumlu bir dönüş gelmeyince Göztepe'ye sezon sonuna kadar imza atan Demba Ba için bir kez daha kollar sıvanacak. Siyah-Beyazlı idareciler, Çin'de sakatlandıktan sonra 1.5 sezon doğru düzgün Futbol oynayamayan ancak bireysel idmanları ihmal etmeyen Demba Ba'yı alma riskine girmemişti. Onun yerine, geçen sezon ligde gol kralı olan ve daha hazır durumdaki Vagner Love tercih edilmişti. Love kaliteli bir santrfor olmasma rağmen, Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 10 müsabakada 3 kez fileleri sarsabildi. Uyum sürecini atlatamayan Love, Negredo'nun gerisinde kaldı.
Vagner Love, attığı üç golün ikisini Karabük ağlarına gönderdi. Birini ise Bayern Münih ile oynanan rövanş müsabakasında kaydetti ve anahtar bir rol oynamadı. Demba Ba ise Göztepe'de çıktığı 7 maçta 5 gol attı ve takımına büyük katkı sağladı. 32 yaşındaki Senegalli santrfor, gösterdiği mücadele ile takım arkadaşlarına da örnek oldu. İçeride Osmanlı (3-3) ve deplasmanda Alanya (11) karşısında l'er gol atarak 2 puan getiren Ba; Sivasspor (1-0), Antalyaspor (2-0) maçlarında galibiyet gollerini kaydederek takımına toplamda 8 puan kazandırdı.
Demba Ba, Göztepe'den Konyaspor'a transfer olan Adis Jahovic'in boşluğunu doldurunca Başkan Mehmet Sepil'den 2 yıllık kontrat uzatma teklifi aldı. Bu öneriyi kabul eden Senegalli futbolcu, Beşiktaşlı yöneticiler tarafından, "Sakın Göztepe'yle uzatma. Sezon sonunda bize gelirsin" telefonu alınca imza atma kararım askıya aldı. Senegalli yıldızın, lig bitimiyle beraber yeniden Beşiktaş Yönetimiyle pazarlık masasına oturacağı bilgisi elde edildi.
AKŞAM
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