Beşiktaş'tan flaş Ersan Gülüm kararı!
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Ersan Gülüm ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Ersan'ın yeni takımına dönmesi için görüşmelerin başladığı öğrenildi.
Kulübüyle Aralık ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Ersan, Hebei China Fortine Kulübü'ne rest çekerek alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesini istedi.
Çin ekibinin bu teklifi değerlendirmeye alarak en kısa sürede Ersan'a yanıt vereceği öğrenildi. Çin ekibin olumlu karar vermesi üzerine tecrübeli savunmacı Beşiktaş'a imza atacak.
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