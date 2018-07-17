Beşiktaş'tan flaş karar! Taraftar götürülmeyecek
Beşiktaş Kulübü'nden açıklama geldi. Kulüp, deplasmana taraftar götürmeme uygumasını devam ettirerek Avrupa maçlarına da bu uygulamayı yaydı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
2018-2019 sezonunun başlamasına az bir zaman kala Futbol Takımımız, hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürmektedir.
Beşiktaşımız, bu sezon ligin yanı sıra ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde de temsil edecek.
Tüm camiamız ile birlikte başarılı bir sezon geçirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz.
Taraftarlarımıza da bu mücadele dönemi sırasında önemli görevler düşecektir.
Her zaman yanımızda olan büyük taraftarımızın, yine takımımız ile tek bir vücut olacağından eminiz.
UEFA'dan ceza alma ihtimalimize karşın, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa deplasmanlarına taraftarlarımızı götürmeyeceğiz.
UEFA Avrupa Ligi deplasman maçlarımız için, taraftarlarımızın bireysel organizasyonlar yapmamasını önemle rica ederiz.
Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
ŞAMPİY10
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