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Beşiktaş'tan flaş Mehmet Ekici itirafı!

Beşiktaş'tan flaş Mehmet Ekici itirafı!.13647
  • Giriş : 17.01.2017 / 10:41:00

Beşiktaş'tan transferi yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici hakkında açıklama geldi.

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Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, arapsaçına dönen Mehmet Ekici transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

2-0'lık Osmanlıspor galibiyetini değerlendiren Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, "Çok mutluyuz. Saha ve zemin şartları malum. Osmanlıspor da çok iyi bir takım. Çok iyi oynadık. 3 puanla döndüğümüz için çok mutluyuz. Harika bir galibiyet. Bundan sonra geriye dönüp baktığımızda şampiyonluk yarışında her puan altın değerinde." dedi.
Trabzonsporlu Mehmet Ekici'nin Beşiktaş'a verilmemesi halinde kendilerine 2 milyon Euro'luk bir tazminat ödeneceği yönündeki soruyu yanıtlamaktan çekinen Albayrak, "Transfer konusunu konuşmayalım. Bugünkü maçın keyfini çıkaralım. Çok önemli bir 3 puan aldık. Transferle ilgili konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ancak daha sonra Mehmet Ekici hala gündeminizde mi? sorusuna ise Albayrak, "Hala gündemimizde." yanıtını verdi. "Beşiktaş'a gelmek istemediği yönünde haberler çıkıyor. Görüşme olacak mı?" sorusuna ise Albayrak, "Onlar spekülasyon. Mehmet Ekici gündemimizde ve görüşüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı. 

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