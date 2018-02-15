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Beşiktaş'tan flaş Quaresma açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Quaresma açıklaması.17158
  • Giriş : 15.02.2018 / 15:21:00

Beşiktaş Kulübü'nden golcü oyuncu Quaresma ile ilgili açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Beşiktaş Kulübü, basında çıkan iddialara açıklık getirdi. Siyah-beyazlı ekip, Quaresma'ya kesilen ceza ilgili açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

Bazı basın yayın organlarında yer alan Quaresma'nın kesilen cezalar nedeniyle FIFA'ya başvurduğu ile ilgili haberlerin sunum şekli ve zamanlaması manidardır.

Disiplin talimatlarımız çerçevesinde, geçen sezon Quaresma ve Aboubakar'a cezalar kesilmiştir.

Basında sıkça dile getirilen futbolcuların ceza gerektiren hareketlerinin kulüpler tarafından görmezden gelindiği eleştirileri bilinmektedir.

Kulübümüz takdir edilmesi gereken disiplin yönetmeliğini uyguladığı, futbolcuların da doğal bir hak olarak tanınan FIFA'dan konuyu incelemesi isteğinin basın yayın organlarında 'bir kriz havası' gibi sunulması sorgulanması gereken bir durumdur.

Beşiktaş JK disiplin talimatlarını sıkı bir şekilde uygulamaktadır. Futbolcular ise FIFA'dan konuyu inceleme isteğinde bulunma hakkına sahiptir. Sıradan bir konunun farklı cümleler içine sıkıştırılarak büyütülmesi, hatta şikayet gibi çok rahatsız edici bir noktaya taşınması kabul edilebilir bir durum değildir.

Geçen sezon yaşanan gayet doğal bir durumun çok önemli maçlarımız arifesinde ve bu üslup ile sunulmasının maksadını sorguladığımızı da tüm kamuoyunun bilmesini isteriz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

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