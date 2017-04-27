Beşiktaş'tan Güneş ve Talisca açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Talisca ile ilgili kulübün 2. başkanı Ahmet Nur Çebi'den kritik bir açıklama geldi.
İlk olarak söze Teknik Direktör Şenol Güneş'ten başlayan Ahmet Nur Çebi "Şenol hocamızın bir yıl daha opsiyonu var. Ama sürekli haber yapılıyor 'kalacak mı kalmayacak mı' diye. Bakın net söylüyorum Şenol Güneş yüzde 100 kalacak. Yüzde 99 bile demiyorum yüzde 100 diyorum. Daha ne söyleyeyim" dedi.
Talisca'nın Beşiktaş'ta çok büyük sıçrama yaptığını ve Avrupa'dan birçok takımın gündemine gelmeye başladığını söyleyen Çebi "Talisca formu itibari ile çok gündemde olan bir oyuncu. Biz de onun bu formundan çok mutluyuz. Bir yıl daha sözleşmemiz var ve kendisi de kalmak istediğini her fırsatta söylüyor. Ama transferin de bazı gerçekleri var. Benfica eğer Talisca'yı satmak isterse rakamı önce bize teklif etmek zorunda. Eğer biz önerdikleri rakamları kabul edersek bizde kalır, kabul etmezsek ve bu çok önemli bir ayrıntı oyuncunun kendisi de gitmek isterse başka takıma gider. Buna yapacak bir şey yok. Çünkü zaten satın alma opsiyonu 25 milyon Euro ve bizim bu rakamı vermemiz mümkün değil. Ama bir gerçek var; Benfica eğer Talisca'nın değerini daha da artırmak istiyorsa bir yıl daha bizde kalmasını isteyecektir. Doğrusu da budur, bir yıl daha bizde kalırsa hem Benfica'ya hem bize çok faydalı olacaktır" diye konuştu.
SABAH
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