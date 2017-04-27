Facebook Twitter Rss

Beşiktaş'tan Güneş ve Talisca açıklaması

Beşiktaş'tan Güneş ve Talisca açıklaması.18209
  • Giriş : 27.04.2017 / 16:24:00

Beşiktaş Kulübü'nden Şenol Güneş ve Talisca ile ilgili açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Talisca ile ilgili kulübün 2. başkanı Ahmet Nur Çebi'den kritik bir açıklama geldi.

İlk olarak söze Teknik Direktör Şenol Güneş'ten başlayan Ahmet Nur Çebi "Şenol hocamızın bir yıl daha opsiyonu var. Ama sürekli haber yapılıyor 'kalacak mı kalmayacak mı' diye. Bakın net söylüyorum Şenol Güneş yüzde 100 kalacak. Yüzde 99 bile demiyorum yüzde 100 diyorum. Daha ne söyleyeyim" dedi.

Talisca'nın Beşiktaş'ta çok büyük sıçrama yaptığını ve Avrupa'dan birçok takımın gündemine gelmeye başladığını söyleyen Çebi "Talisca formu itibari ile çok gündemde olan bir oyuncu. Biz de onun bu formundan çok mutluyuz. Bir yıl daha sözleşmemiz var ve kendisi de kalmak istediğini her fırsatta söylüyor. Ama transferin de bazı gerçekleri var. Benfica eğer Talisca'yı satmak isterse rakamı önce bize teklif etmek zorunda. Eğer biz önerdikleri rakamları kabul edersek bizde kalır, kabul etmezsek ve bu çok önemli bir ayrıntı oyuncunun kendisi de gitmek isterse başka takıma gider. Buna yapacak bir şey yok. Çünkü zaten satın alma opsiyonu 25 milyon Euro ve bizim bu rakamı vermemiz mümkün değil. Ama bir gerçek var; Benfica eğer Talisca'nın değerini daha da artırmak istiyorsa bir yıl daha bizde kalmasını isteyecektir. Doğrusu da budur, bir yıl daha bizde kalırsa hem Benfica'ya hem bize çok faydalı olacaktır" diye konuştu.

SABAH

Rusya'dan kaza sonrası ilk açıklama

PFDK affetmedi! G.Saray'ın sahası kapatıldı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

PFDK affetmedi! G.Saray'ın sahası kapatıldı!

PFDK affetmedi! G.Saray'ın sahası kapatıldı!

PFDK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde çıkan olayları affetmedi.

Beşiktaşlı Aboubakar idmanda korkuttu

Beşiktaşlı Aboubakar idmanda korkuttu

Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar, idmanda sakatlık tehlikesi geçirdi.

 

Fenerbahçe, Başakşehir ile berabere kaldı

Fenerbahçe, Başakşehir ile berabere kaldı

Fenerbahçe ile Başakşehir, Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Aziz Yıldırım, yabancı teknik adam istemiyor

Aziz Yıldırım, yabancı teknik adam istemiyor

Aziz Yıldırım, yabancı teknik direktör istemediğini bildirdi.

 

Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrılıyor!

Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrılıyor!

Wesley Sneijder, sezon sonu Galatasaray'dan ayrılacak.

Mehmet Ekici: Her şeyi açıklayacağım

Mehmet Ekici: Her şeyi açıklayacağım

Deneyimli futbolcu Mehmet Ekici, başından geçenleri anlattı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya