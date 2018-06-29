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Beşiktaş'tan ilk ayrılan futbolcu belli oldu

Beşiktaş'tan ilk ayrılan futbolcu belli oldu.17372
  • Giriş : 29.06.2018 / 13:25:00

Beşiktaş'tan ilk ayrılan futbolcu, Denys Boyko olarak açıklandı.

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Beşik Modelleri

Gelecek sezona bomba gibi hazırlanan Beşiktaş'ta ilk ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlı ekipte forma giyen Boyko, Dinamo Kiev'e transfer oldu.

2016 yılında Dnipro'dan Beşiktaş'a 3.3 milyon Euro'ya transfer olan Denys Boyko, resmen kulüpten ayrıldı.

Geldiği günden bu yana takıma girmekte zorlanan ve sırasıyla Malaga ile Dinamo Kiev'e kiralanan Ukraynalı kaleci ülkesine dönüş yaptı.

Beşiktaş'la olan sözleşmesinmi karşılıklı olarak fesheden Bokyo, Dinamo Kiev'e 5 yıllık imzayı attı. Geçen sene de Kiev'de kiralık olarak forma giyen Boyko forma giydiği 18 maçta 15 gol yedi.

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