Beşiktaş'tan ilk tepki geldi: Adalet öldü!
Ziraat Türkiye Kupası maçında çıkan olaylarla ilgili kararını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu'na Beşiktaş yönetiminden ilk tepki geldi.
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 3 Mayıs tarihinde kaldığı yerden devam edeceği kararı sonrasında imalı bir paylaşım yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için verdiği karar sonrasında Beşiktaş cephesinden ilk tepki geldi. Siyah beyazlıların yöneticisi Erdal Torunoğulları, Twitter hesabından paylaştığı görselde maçın kaldığı yerden devam etmesi yönündeki kararı adaletsiz bulduğunu ima etti.
İşte o mesaj:
Çok eski yıllarda İngiltere’de bir gelenek varmış. Sıradan bir vatandaş öldüğünde kilisenin çanı bir kez çalınıp herkese duyurulurmuş. Bir asil öldüğünde iki kez, kralın bir yakını öldüğünde üç kez, kral öldüğü takdirde ise dört kez çalınırmış. Günün birinde, herkesin hak aramak için sığındığı mahkeme, bir vatandaşı haksız yere mahkûm etmiş… Ve kilisenin çanı tam beş kez çalmış.
Ahali merak içinde kalıp papaza koşmuş: “Ey papaz efendi, kraldan daha önemli biri var mı ki o ölünce çan beş kez çalınsın…” Papaz yanıt vermiş:
“Kraldan daha önemli bir şey var!.. Adalet öldü.”
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı 0-0 devam ederken çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalmış ve maç tatil edilmişti. TFF, açıkladığı kararla maçın kaldığı yerden seyircisiz olarak devam etmesine karar verdi.
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