Beşiktaş'tan itiraz: Talisca'nın kartı iptal edilsin
Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta Talisca için harekete geçildi.
Bu sezon deplasman maçları adeta bir kabus halinde geçen siyah-beyazlılar öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve 12'nci deplasman maçında 5'inci beraberliğini aldı. Bu skor ile birlikte Beşiktaş'ın deplasman maçlarında kaybettiği puanın toplamı ise 19'a ulaştı.
Alınan bu beraberlik siyah-beyazlı yönetimde büyük bir şok etkisi yaratırken, esas şok karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'un Talisca'ya verdiği sarı kart ve maçın içindeki diğer tartışmalı kararlarından sonra yaşandı. Yaşanan şokun yanında büyük bir öfke içinde de olan siyah-beyazlı yönetim Alper Ulusoy'un kendisine verilen senaryoyu sahneye koyduğunu düşünüyor.
Beşiktaş yönetimi, bir kaç hafta önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın "Niye rakiplerimize de olmuyor? Alper Ulusoy'du galiba hakem, Karabük maçını oynuyoruz, 3 oyuncumuz sarı kart sınırında; çat, çat, çat diye tam nokta atışı'' şeklindeki açıklamasından sonra Alper Ulusoy'un Beşiktaş maçına atanmasını ve maçta yaşananlarının bilinçli bir senaryonun parçası olarak görüyor.
Ceza sınırında 4 oyuncu ile çıktıkları Atiker Konyaspor maçında Aykut Kocaman'ın konuşmasında bahsettiği 'Niye rakiplerimize de olmuyor' sözlerini Alper Ulusoy'un çok güzel uyguladığını dile getiren Beşiktaşlı yöneticiler ''Maalesef yine bir Fenerbahçe maçı haftası ve yine maalesef sahneye konmaya başlanan bir senaryonun içindeyiz. Böyle bir hakem yönetimi dünyada olmaz diye düşünüyoruz. Talisca'ya verdiği sarı kartın kelimelerle izah edilecek bir durumu veya hakem tarafından savunulacak, 'şu sebepten verdim' diyebileceği geçerli bir açıklaması yok. Raporuna ne yazdı çok merak ediyoruz. 'Beşiktaşlı futbolcu Konyasporlu futbolcuya faul yapamadığı ve Konyasporlu futbolcunun ayağının altına kendi ayağını koyduğu için verdim' mi diyecek, ne diyecek merak ediyoruz. Rakip çift sarıdan kırmızı görmesi gerekirken bizim oyuncumuz sarı kart görüyor ve cezalı duruma düşüyor. Buna mantıklı bir açıklama bulamıyoruz. Sadece aklımıza önceki Fenerbahçe maçları öncesinde ve maç sırasında yaşanan olaylar ve yaratılan gerginlikler geliyor. Birkaç hafta önce Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, Alper Ulusoy ile ilgili açıklamalar yapıyor ve adı geçen hakem Fenerbahçe maçı öncesi bizim maçımıza atanıyor. Seçilmiş gibi, sarı kart sınırında olan oyuncularımız, Kocaman'ın tabiri ile 'çat çat çat' diye sarı kartla cezalandırılıyor. Hatta bir ara yedek kulübesinde olan Oğuzhan ve Adriano'ya da sarı kart verecek sandık. Böyle bir skandal yönetim olamaz'' diye konuştular.
MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Caner'in 6 maçlık cezası sonrası sahalarda yaşanan ve sevke dahi gerek görülmeyen küfürler ile ilgili yine Caner'i örnek vererek hemen açıklama yaptığını söyleyen yöneticiler, ''Maça bir hafta kala başladı gene her şey. Merkez Hakem Kurulu ve federasyonun bir açıklama yapması lazım. Caner'in cezası sonrası bir sürü küfür olayı yaşandı ama sevke dahi gerek görülmedi. Federasyon da kalkıp yine Caner'in cezasını ayrıntılarıyla anlatarak hemen açıklama yaptı. Biz de şimdi açıklama bekliyoruz bakalım bu sefer ne diyecekler. Rakip takımın teknik direktörünün bir kaç hafta önceki açıklamasında bahsettiği hakemi maçımıza veriyorsunuz ve konuşmasında bahsettiği kartları, bahsettiği hakem olan Alper Ulusoy, aynen bizim maçımızda uyguluyor. Bunun nasıl yapıldığının ve bu senaryonun nasıl yazıldığının örnekleri ile geniş bir açıklamasını bekliyoruz'' diyerek beklentilerini dile getirdiler.
HÜRRİYET
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