Facebook Twitter Rss

Beşiktaş'tan kritik Fenerbahçe kararı!

Beşiktaş'tan kritik Fenerbahçe kararı!.23581
  • Giriş : 12.02.2018 / 14:41:00

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe maçı ile ilgili TFF'den erteleme isteyecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı için TFF'den erteleme talep edeceği iddia edildi.

Bu dönemde Beşiktaş; 16 Şubat Cuma Konyaspor ile deplasmanda, 20 Şubat Salı günü Bayern Münih'le deplasmanda, 25 Şubat ve 27 Şubat tarihlerine ise Fenerbahçe ile oynayacaktı. Beşiktaş Yönetimi bu konuda kararını verdi.

Siyah-Beyazlı yönetimin Türkiye Futbol Federasyonu'na Fenerbahçe maçının ertelenmesi konusunda bir başvuruda bulunmayacağı ortaya çıktı.

ŞAMPİY10

Trabzonspor'dan şike süreci açıklaması

Darbeci Semih Terzi'nin eşine hapis

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Messi: Neymar gittikten sonra düzeldik

Messi: Neymar gittikten sonra düzeldik

Barcelona'da top koşturan Messi, eski takım arkadaşı ile ilgili açıklama yaptı.

Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan kararı!

Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan kararı!

Teknik direktör Aykut Kocaman, Ozan Tufan ile ilgili açıklama yaptı.

 

Beşiktaş'ta Talisca operasyonu başladı!

Beşiktaş'ta Talisca operasyonu başladı!

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Anderson Talisca için operasyon başlatıldı.

Fenerbahçe kritik maçtan 3 puan çıkardı!

Fenerbahçe kritik maçtan 3 puan çıkardı!

Sarı lacivertli ekip, 3 puanı atılan muhteşem 2 golle kazandı.

 

G.Saraylı Belhanda: Beni Beşiktaş'a götürün!

G.Saraylı Belhanda: Beni Beşiktaş'a götürün!

Galatasaralı oyuncu Belhanda ile ilgli çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Arda Turan'dan Zeytin Dalı için açıklama

Arda Turan'dan Zeytin Dalı için açıklama

Golcü oyuncu Arda Turan'dan Afrin operasyonu açıklaması geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya