Beşiktaş'tan kritik Fenerbahçe kararı!
Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı için TFF'den erteleme talep edeceği iddia edildi.
Bu dönemde Beşiktaş; 16 Şubat Cuma Konyaspor ile deplasmanda, 20 Şubat Salı günü Bayern Münih'le deplasmanda, 25 Şubat ve 27 Şubat tarihlerine ise Fenerbahçe ile oynayacaktı. Beşiktaş Yönetimi bu konuda kararını verdi.
Siyah-Beyazlı yönetimin Türkiye Futbol Federasyonu'na Fenerbahçe maçının ertelenmesi konusunda bir başvuruda bulunmayacağı ortaya çıktı.
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