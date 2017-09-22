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Beşiktaş'tan Lens'e: Ne olursa olsun sakin ol

Beşiktaş'tan Lens'e: Ne olursa olsun sakin ol.24509
  • Giriş : 22.09.2017 / 15:11:00

Beşiktaş yönetimi, golcü oyuncu Lens'e önemli bir uyarıda bulundu.

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Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisinde statta yaşanabilecek olaylara karşı golcü oyuncu Lens'e 'sakin ol' uyarısında bulundu.

Beşiktaş teknik heyeti, Hollandalı futbolcuya “Statta ne olursa olsun, sakin kal” uyarısında bulundu. Lens’e tahriklere kapılmaması gerektiği söylenirken, yıldız oyuncu skor gidişatına göre derbinin ikinci yarısında sahadaki yerini alabilir. Lens, Fenerbahçe tarafından istenmesine rağmen sezon başında Beşiktaş’ı tercih etmişti.

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