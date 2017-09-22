Beşiktaş'tan Lens'e: Ne olursa olsun sakin ol
Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisinde statta yaşanabilecek olaylara karşı golcü oyuncu Lens'e 'sakin ol' uyarısında bulundu.
Beşiktaş teknik heyeti, Hollandalı futbolcuya “Statta ne olursa olsun, sakin kal” uyarısında bulundu. Lens’e tahriklere kapılmaması gerektiği söylenirken, yıldız oyuncu skor gidişatına göre derbinin ikinci yarısında sahadaki yerini alabilir. Lens, Fenerbahçe tarafından istenmesine rağmen sezon başında Beşiktaş’ı tercih etmişti.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Şenol Güneş, Pepe ve Atiba ile buluştu
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Pepe ve Atiba ile buluştu.
Terim'den TFF'ye: 3,5 milyon Euro'mu ödeyin
Beklenen gelişme: Ali Koç aday oluyor
Ali Koç, Fenerbahçe Başkanlığına adaylık için ilk adımını atıyor.
PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza geldi!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye cezayı kesti.
Sergen Yalçın Eskişehirspor'dan istifa etti
Genç teknik direktör Sergen Yalçın, Eskişehirspor'dan istifa etti.
Fikret Orman'dan müjde: Devre arası gelebilir
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, taraftara müjdeli haberi verdi.