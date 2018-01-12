Beşiktaş'tan Moussa Sow için açıklama
Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan ve yeniden Türkiye'ye transfer olması beklenen Moussa Sow ile ilgili Beşiktaş'tan ilk açıklama geldi.
Adı Bursa ile anılan Sow için Ahmet Nur Çebi, “Onu bize de önerdiler. Ancak, ‘Türkiye’de Fenerbahçe’den başka takımda oynamam’ dediği için istemedik, gündeme bile almadık” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş’ın kampını ziyaret eden İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çebi, Bursaspor’la anlaşmaya yakın olduğu konuşulan eski Fenerbahçeli Moussa Sow’la ilgili olarak, “Sow’u bize de önermişlerdi. Ancak daha önce, ‘Türkiye’de Fenerbahçe’den başka bir takımda oynamam’ dediği için istemedik ve gündemimize bile almadık” diye konuştu.
Her zaman transfer için hazırlıklı olduklarını vurgulayan Çebi, “İhtiyaç olan her pozisyon için çalışmalarımız var. İhtiyaç halinde onlara yöneliyoruz. Larin’le anlaşma sağladık. Kulübü Orlando ile ilgili bazı sıkıntılar var. Onların da çözüleceğini düşünüyorum” yorumunda bulundu.
Hedeflerinin geleceğe daha iyi bir bütçe bırakmak olduğunun altını çizen Beşiktaş’ın yöneticisi, “Vida geleli 3-4 gün oldu ama sanki 40 yıllık Beşiktaşlı gibi. Çok yaratıcı bir futbolcu ve kulübe büyük katkı vereceğini düşünüyorum” dedi.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Trabzonsporlu Burak Yılmaz'a Çin'den servet!
Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz'a rekor bir teklif daha geldi.
Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklaması
Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan ile ilgili önemli bir açıklama geldi.
Teknik adam Fatih Terim, Emre Mor'u ikna etti
Tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Emre Mor'u ikna etti.
Beşiktaş'ın Larin ile ilgili açıklama geldi!
Beşiktaş Kulübü, golcü oyuncu Larin ile ilgili açıklama yaptı.
Josef de Souza, Fener ile sözleşme yeniliyor
Golcü oyuncu Josef de Souza, Fener ile sözleşme yenilemek istiyor.
Teknik direktör Slaven Bilic'i istemediler
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran tecrübeli teknik direktör Slaven Bilic'e kötü haber geldi.