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Beşiktaş'tan Moussa Sow için açıklama

Beşiktaş'tan Moussa Sow için açıklama.25511
  • Giriş : 12.01.2018 / 10:03:00

Beşiktaş'tan golcü oyuncu Moussa Sow için açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan ve yeniden Türkiye'ye transfer olması beklenen Moussa Sow ile ilgili Beşiktaş'tan ilk açıklama geldi.

Adı Bursa ile anılan Sow için Ahmet Nur Çebi, “Onu bize de önerdiler. Ancak, ‘Türkiye’de Fenerbahçe’den başka takımda oynamam’ dediği için istemedik, gündeme bile almadık” ifadelerini kullandı.
   
Beşiktaş’ın kampını ziyaret eden İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çebi, Bursaspor’la anlaşmaya yakın olduğu konuşulan eski Fenerbahçeli Moussa Sow’la ilgili olarak, “Sow’u bize de önermişlerdi. Ancak daha önce, ‘Türkiye’de Fenerbahçe’den başka bir takımda oynamam’ dediği için istemedik ve gündemimize bile almadık” diye konuştu.

Her zaman transfer için hazırlıklı olduklarını vurgulayan Çebi, “İhtiyaç olan her pozisyon için çalışmalarımız var. İhtiyaç halinde onlara yöneliyoruz. Larin’le anlaşma sağladık. Kulübü Orlando ile ilgili bazı sıkıntılar var. Onların da çözüleceğini düşünüyorum” yorumunda bulundu.

Hedeflerinin geleceğe daha iyi bir bütçe bırakmak olduğunun altını çizen Beşiktaş’ın yöneticisi, “Vida geleli 3-4 gün oldu ama sanki 40 yıllık Beşiktaşlı gibi. Çok yaratıcı bir futbolcu ve kulübe büyük katkı vereceğini düşünüyorum” dedi.

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