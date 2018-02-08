Beşiktaş'tan Negredo iddiasına yalanlama
Basında çıkan İspanyol golcü Alvaro Negredo ilgili haberlerle ilgili Beşiktaş Kulübü'nden açıklama geldi. Siyah-beyazlılar çıkan haberleri yalanladı.
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;
Habertürk yazarlarından Atilla Türker'in bugünkü yazısında futbolcumuz Negredo'nun transferiyle ilgili ortaya attığı iddia gerçeklerden uzak, aslı olmayan söylentilerden kurgulanmıştır.
Negredo'nun bedava transfer edilebilecek bir durumdaymış gibi gösterildiği yazıda, kulübümüzün 4 milyon Avro'nun üzerinde zarara uğratıldığı iması kabul edilemez.
Tüm transfer çalışmalarında olduğu gibi, kulübümüz menfaatleri sonuna kadar gözetilerek transferler gerçekleştirilmektedir.
Bahsi geçen konuda elinde herhangi bir belge veya bilgi olan kim var ise, bunları derhal kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz.
Hiçbir belgeye dayanmayan, dedikodudan öte temeli olmayan bu haberle ilgili yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna duyurur, taraftarlarımızın bu tip kurgu haberleri ciddiye almamasını önemle rica ederiz.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK
FANATİK
DİĞER HABERLER
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! O maçta yok!
Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.
MHK'dan Fenerbahçe'nin çağrısına sert yanıt
Merkez Hakem Kurulu'ndan Fenerbahçe'nin çağrısına sert yanıt geldi.
Beşiktaş'tan Quaresma ve Atiba için karar
Beşiktaş Kulübü'nde Quaresma, Gökhan Gönül ve Atiba için karar verildi.
Beşiktaşlı Oğuzhan için Arsenal'den hamle
Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan Özyakup için dünya devleri devreye giriyor.
Şok! Ünlü oyuncuya 16 ay hapis cezası!
İngiliz devi Arsenal'de forma giyen yıldız oyuncunun cezası belli oldu.