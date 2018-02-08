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Beşiktaş'tan Negredo iddiasına yalanlama

Beşiktaş'tan Negredo iddiasına yalanlama.15890
  • Giriş : 08.02.2018 / 17:50:00

Beşiktaş'tan golcü oyuncu Negredo ile ilgili iddiaya yalanlama geldi.

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Büyüyen Beşik

Basında çıkan İspanyol golcü Alvaro Negredo ilgili haberlerle ilgili Beşiktaş Kulübü'nden açıklama geldi. Siyah-beyazlılar çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

Habertürk yazarlarından Atilla Türker'in bugünkü yazısında futbolcumuz Negredo'nun transferiyle ilgili ortaya attığı iddia gerçeklerden uzak, aslı olmayan söylentilerden kurgulanmıştır.

Negredo'nun bedava transfer edilebilecek bir durumdaymış gibi gösterildiği yazıda, kulübümüzün 4 milyon Avro'nun üzerinde zarara uğratıldığı iması kabul edilemez.

Tüm transfer çalışmalarında olduğu gibi, kulübümüz menfaatleri sonuna kadar gözetilerek transferler gerçekleştirilmektedir.

Bahsi geçen konuda elinde herhangi bir belge veya bilgi olan kim var ise, bunları derhal kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz.

Hiçbir belgeye dayanmayan, dedikodudan öte temeli olmayan bu haberle ilgili yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna duyurur, taraftarlarımızın bu tip kurgu haberleri ciddiye almamasını önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK

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