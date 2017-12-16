Beşiktaş'tan o oyuncu için İngiliz devine teklif!
Son şampiyon Beşiktaş, Anderson Talisca'dan boşalacak yeri doldurmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Mata için Manchester United'ın kapısını çaldı.
İngiliz ekibiyle sözleşmesi haziran ayında bitecek olan İspanyol yıldız için siyahbeyazlıların bir aydır mesai harcadığı öğrenildi. Beşiktaş'ın bonservissiz olarak kadrosuna katmayı planladığı Juan Mata'ya garanti ücretin yanı sıra imza parası da önerdiği gelen haberler arasında. Bu arada Manchester United'ın Juan Mata'nın mukavelesini uzatmayı düşünmediği belirtildi.
29 yaşındaki Juan Mata, bu sezon Manchester United formasını 17 kez giyerken, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
SABAH
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