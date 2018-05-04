Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Beşiktaş Kulübü'nden açıklama geldi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile basında Oğuzhan ile ilgili çıkan haberlere açıklık getirildi.
İşte siyah beyazlıların o açıklaması:
Kamuoyuna Açıklama
Bugün bazı gazete ve intetnet sitelerinde yayınlanan “Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup Krizi” başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır.
Kulübümüzle takımımızın Kaptanı Oğuzhan Özyakup arasında herhangi bir kriz bulunmamaktadır.
Taraftarımızın ve kamuoyunun bu tarz haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK
FANATİK
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