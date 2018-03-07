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Beşiktaş'tan Quaresma'nın cezasına itiraz

Beşiktaş'tan Quaresma'nın cezasına itiraz.21779
  • Giriş : 07.03.2018 / 08:43:00

Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma için yönetim harekete geçti.

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Büyüyen Beşik

Kara Kartal Tahkim'e gidiyor. Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kırmızı kartla oyun dışı kalan Ricardo Quaresma'nın aldığı cezaya itiraz geliyor.   

Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 5 maçlık cezaya çarptırılan Ricardo Quaresma'ya verilen cezanın yeni bir mağduriyet yarattığını ve Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun futbolcumuz Ricardo Quaresmaya verdiği ceza yeni bir mağduriyet yaratmıştır. PFDKnın gerekçeli kararının ardından, TFF Tahkim Kuruluna adaletin sağlanması amacıyla başvuruda bulunacağımızı, hakkaniyet ölçülerini aşan bu ağır cezanın yeniden değerlendirilmesinin zaruri olduğunu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.

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