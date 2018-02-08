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Beşiktaş'tan Quaresma ve Atiba için karar

Beşiktaş'tan Quaresma ve Atiba için karar.17158
  • Giriş : 08.02.2018 / 14:09:00

Beşiktaş Kulübü'nde Quaresma, Gökhan Gönül ve Atiba için karar verildi.

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Büyüyen Beşik

Avrupa'da ve Süper Lig'de fırtına gibi esen Beşiktaş'ta takımın yaşlandığını düşünen yönetim, 33 yaş üstü futbolcuların yerine yeni isimleri alma kararı aldı.

Son yıllarda yeni sezon transfer çalışmalarına aylar öncesinden başlayan ve birçok başarılı hamle gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi yine erkenden düğmeye bastı.

Hem yönetim hem de teknik heyetin uzun analizleri sonrasında yaşı bir hayli ilerleyen mevcut takıma 1.5 senelik ömür biçildi.

2019'da takımdaki tecrübeli isimlerin büyük çoğunluğunun sözleşmelerinin bitecek olması sebebiyle siyah-beyazlılar kendi bünyesine adeta gençlik aşısı vuracak.

ATİBA, GÖKHAN VE QUARESMA YAŞLANDI
Kısa, orta ve uzun vadede geçerli olmak üzere bir planlama yapan yönetim öncelikle Atiba (35), Gökhan Gönül (33) ve Ricardo Quaresma (34)'nın  alternatiflerini kadroya katacak. Yaz transfer döneminin rotasını şimdiden çizen Beşiktaş Transfer Komitesi; sağ bek, kanat, orta saha ve forvet hattını tazelemek için çalışmalara başladı.

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