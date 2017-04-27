Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e 2. teklif!
Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, başarılı teknik adam Şenol Güneş ile kritik bir görüşme yaptı. Çebi bu toplantıda Güneş'e 2. kez sözleşme teklif etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in 1 yıllık opsiyonlu sözleşmesini 2+1 yıla çıkarmak isteyen Beşiktaş yönetimi, bir süre önce tecrübeli hocaya yeni imza teklifinde bulunmuştu.
Yönetimin bu isteğine, siyah-beyazlılarla özdeşleşen, "Burası Beşiktaş, imzalar kalplere atılır" sözleriyle karşılık verip sezon sonunu işaret eden Güneş, kendisine yapılan ikinci teklifi de benzer bir şekilde yanıtladı.
FANATİK
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