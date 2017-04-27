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Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e 2. teklif!

Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e 2. teklif!.18374
  • Giriş : 27.04.2017 / 09:23:00

Beşiktaş Kulübü, Şenol Güneş'e ikinci kez sözleşme teklifi sundu.

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Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, başarılı teknik adam Şenol Güneş ile kritik bir görüşme yaptı. Çebi bu toplantıda Güneş'e 2. kez sözleşme teklif etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in 1 yıllık opsiyonlu sözleşmesini 2+1 yıla çıkarmak isteyen Beşiktaş yönetimi, bir süre önce tecrübeli hocaya yeni imza teklifinde bulunmuştu.

Yönetimin bu isteğine, siyah-beyazlılarla özdeşleşen, "Burası Beşiktaş, imzalar kalplere atılır" sözleriyle karşılık verip sezon sonunu işaret eden Güneş, kendisine yapılan ikinci teklifi de benzer bir şekilde yanıtladı.

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