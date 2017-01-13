Beşiktaş'tan 'Şenol Güneş' yalanlaması!
Beşiktaş'ın gelecek sezon tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş ile yollarını ayıracağı iddia edilmişti. Konuya ilişkin Beşiktaş yönetiminden açıklama geldi.
Beşiktaş, Şenol Güneş'in yerine Lizbon teknik direktörü Jorge Jesus'un getirileceği iddialarını yalanladı.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"Kulübümüzden Açıklama
Bugün bazı gazetelerde yer alan, Beşiktaş'ın yeni teknik direktör olarak Jorge Jesus ile görüştüğü haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.
Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, futbolcularımız ve tüm camiamızla kenetlenip, şampiyonluk yolunda adım adım ilerlediğimiz günlerde bu tarz haberlerin çıkması maksatlı ve manidardır.
Camiamızın bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz."
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