Beşiktaş'tan sert çıkış: Algı yapılıyor
Beşiktaş yöneticilerinden Karabük maçı sonrası tepki ve özeleştiri içeren bir açıklama geldi. Yöneticilerden Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş'ın hakemler tarafından kollandığı algısı yapıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Kardemir Karabükspor’a 2-1 yenildikleri maçta, rakibin ilk golünün ofsayt olduğunu ve penaltılarının verilmediğini savundu.
Önce kendilerine baktıklarını belirten Ürkmezgil, “Özeleştirimizi yapıyoruz. Ancak kazandığımız maçlarda da aleyhimize hatalar olmasına rağmen kamuoyunda ‘Hakemler Beşiktaş’ı kolluyor’ algısı yapılarak kulübe darbe vurulmaya çalışıyorlar. Osmanlı ve Alanya maçlarında verilmeyen penaltılar, ofsayttan yenilen goller vardı. Galip geldiğimiz maçlarda çok fazla problem çıkarılmadı. Şimdi ikinci bir darbe ‘Beşiktaş kollanıyor’ denilerek vuruluyor” diye konuştu.
BİLİNÇLİ YAPILIYOR
“Bunu hazmetmek çok zor” ifadesini kullanan Ürkmezgil, şöyle devam etti: “Biz hakemlerin de hata yapabileceğini düşünen bir zihniyete sahibiz, bu algıyı kabullenemeyiz. İnsan üstü sabır ve irade olması lazım. Bu haksızlık. Bunun özellikle yapılan bir hareket olduğunu düşünüyorum.”
OYUNDAN MEMNUN KALMADIK
Siyah-Beyazlı yönetici, Karabük önündeki futbolu da eleştirip “Kusura bakmasınlar futbolcuların oyunundan memnun olmadım. Takım kötü bir günündeydi, heyecanı yoktu. Herkesin gördüğünü biz de gördük, aksini savunacak değiliz. Çok uzun zamandır maçın tamamında böyle heyecansız bir oyun izlememiştim” açıklamasını yaptı.
Habertürk
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