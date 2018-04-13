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Beşiktaş'tan Talisca için önemli açıklama

Beşiktaş'tan Talisca için önemli açıklama.14557
  • Giriş : 13.04.2018 / 10:50:00

Beşiktaş yönetiminden Talisca ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla devleri peşinden koşturan golcü oyuncu Anderson Talisca ile ilgili çıkan haberlere siyah-beyazlı ekipten açıklama geldi.

Şampiyonluk yarışının kızıştığı günlerde sürekli Talisca isminin transfer söylentilerine karışmasından rahatsız olup olmadıklarını Akşam Gazetesi'nden Muhammed Güneroğlu Beşiktaş yönetimine sordu. Siyah-Beyazlılar, bu konuda rahat. Talisca’nın çok değerli bir oyuncu olduğunu belirten yöneticilerin konuyla ilgili görüşleri şöyle: Biz zaten onu kiralarken böyle bir değere ulaşacağına inandığımız için 21 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kabul ettik. Şu anda bunun çok daha üzerinde fiyatlar konuşuluyor ve bu durum kesinlikle bizi rahatsız etmiyor.

BAŞARININ PRİM YAPMASI DOĞAL

Talisca’nın satın alma opsiyonu mayıs sonuna kadar bizde. Onun değerinin yükselmesi, Beşiktaş’ın da değerini yükseltir. Talisca karakter olarak da iyi bir sporcu. Her takımın böyle bir oyuncuyu kadrosunda görmek istemesi doğaldır. Başarılı olan övülür ve talepler artar. Futbol piyasasının doğası böyle. Ancak bu bizim Talisca’yı sezon sonunda göndereceğimiz anlamına gelmez. Şu anda konuyu değerlendirmek için erken olduğunu düşünüyoruz.

FUTBOLCU MAL DEĞİL, DEĞERDİR

Talisca şampiyonluk yarışında özveriyle çalışıyor. Sezon sonunda bütün taraflarla konuşacağız. Talisca’nın da kalmaya gönlü var. Ancak bu çok yönlü bir durum. Sadece bizim istememiz ya da sporcunun istemesi yeterli değil. Bir konsensüs sağlamaya çalışacağız. Futbolcu mal değil. ‘Parası neyse verip, alırım’ görüşü sağlıksız bir bakış açısı. Oyuncunun burada kalmak istemesi ve memnuniyeti de önemli. Bunların hepsine sezon sonu karar vereceğiz.

AKŞAM

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