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Beşiktaş'tan Talisca ile ilgili açıklama geldi

Beşiktaş'tan Talisca ile ilgili açıklama geldi.14557
  • Giriş : 27.03.2018 / 08:19:00

Beşiktaş'tan golcü oyuncu Anderson Talisca ile ilgili açıklama geldi.

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Beşik Modelleri

Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Beşiktaş'ta oynadığı futbolla adından söz ettiren ve sezon sonu takımdan ayrılması gündeme gelen Talisca ile ilgili açıklama geldi.

Çebi, Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneğinin  (BEGİKAD) Ankara Hilton Hotel'de düzenlendiği etkinlik öncesi basın mensuplarının  sorularını yanıtladı.

Şampiyonluk hedefinde bir sapmanın yaşanmadığını belirten Çebi,  "Sezona başlarken bir amaç koyduk. 'Beşiktaş üçüncü senesinde de şampiyon  olacak.' dedik. Bu amaçtan bir sapmamız yok, herhangi bir  tereddüdümüz yok.  Nasıl sezona başladıysak o şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

Çebi, sezonun sonuna yaklaşıldığına dikkati çekerek, "Ligin içerisinde  muhakkak inişler ve çıkışlar olacaktı. Bunu biz yaşıyoruz, başka takımlar da  yaşıyor. Son 8 haftayı en iyi değerlendiren takım şampiyon olacak. Bizim  istediğimiz, amaçladığımız Beşiktaş'ın şampiyon olması." değerlendirmesinde  bulundu.

Kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta gösterdiği performansla  Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Talisca'nın geleceğiyle ilgili soruya Çebi,  "Başkan (Fikret Orman) Bey de açıklıyor. Talisca'nın bizimle beraber yola devam  etmesini istiyoruz. Bu bir istek, kararlılık ama sonuçlar nasıl gelişecek onu  zaman gösterecek." yanıtını verdi.

Çebi, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ilgili soru üzerine  şöyle devam etti:

"O konuda herkesin değişik görüşleri var. Ben o sistemi sahiplenmek  istiyorum. Her maçtan sonra hakem hatalarının ve hakemlerin konuşulduğu düzeni  gerçekten benimsemiyorum. Sonuç itibarıyla orada bir sistem var. Teknoloji  dünyada bu hale gelmiş, insan uzaya gidiyor. O sisteme bakarak, 'Evet kardeşim bu  penaltı, bu ofsayt.' deme imkanı varken, bundan niye uzaklaşılmak isteniyor  bilmiyorum. Denesinler, en azından şöyle olması lazım; 'Hakem her türlü kararda  değil, ilk başta penaltı ve ofsaytla ilgili kararlarda sisteme dönüp bakacak.'  dersiniz. Bu bir geçiş sürecidir. Bir seneyi böyle geçirirsiniz. Bu sistem basket  maçlarında uygulanıyor. Bence bunda bir sakınca yok."

Devre arasında Beşiktaş'tan İngiltere'nin Everton ekibine transfer  olan ve son 3 haftada 4 gol atan milli futbolcu Cenk Tosun'un performansıyla  ilgili Çebi, "Performansının daha da artacağını düşünüyorum. Genç bir futbolcu,  çok da kıymetli bir futbolcu. Beşiktaş için manevi, sportif anlamda bir kayıptır  ama Beşiktaş karşılığını maddi olarak almıştır." ifadelerini kullandı.


Çebi, A Milli Futbol Takımı'nı da değerlendirerek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı maçı izlemedim ama  gazetelerden takip ettim. Bildiğim tek bir şey var. Milli takıma uzun vadeli bir  yatırım olarak bakmak lazım. Çok genç sporcularımız, kıymetli çocuklarımız var.  Onların sahiplenildiği ve eğitildiği bir milli takımın…. Belki 1-2 yılımızı  kaybedebiliriz ama 20-22 yaşındaki genç çocukların en az 8-10 sene  top  oynadıklarını düşünün. Burada bir senelik kaybın hiçbir anlamı yok."

Ahmet Nur Çebi, etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşide ise iş  hayatına ilişkin deneyimlerini aktardı. Çebi, katılımcılara "En iyi bildiğiniz  işi, tek işi yapın." tavsiyesinde bulundu.

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