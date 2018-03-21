Beşiktaş'tan Talisca'ya: Gideceksen git
Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini belirten Anderson Talisca'ya yönetim'den 'Gideceksen şimdi git' teklifi yapıldı.
Beşiktaş, performansıyla, Brezilya Milli Takımı'na seçilen Anderson Talisca'nın bonservisini almak için Benfica ile yapılan anlaşmadaki 21 milyon Euro'luk (Yaklaşık 101 milyon TL) opsiyonu kullanmayı planlıyor. Ancak oyuncunun daha önce "Beşiktaş'ta mutluyum, seve seve kalırım" demesine rağmen Ocak ayındaki görüşmede tavır değiştirmesi, yönetimde hayal kırıklığı yaşattı. Başkan Fikret Orman ve ekibinin Talisca'ya, "Bonservisini almak istiyoruz ama öncelikle senin karar vermen gerekiyor" dediği, Brezilyalının ise "Bunları menajerimle görüşün. Ben karışmam" cevabını verdiği öğrenildi.
Hiç beklemedikleri bir yanıtla karşı karşıya kalan siyahbeyazlıların, oyuncunun soğuk yaklaşımı sonrası sözleşme yenileme konusunda umutlarının azaldığı ifade edildi. Başkan Orman'ın olumsuz gelişmeye rağmen Talisca'nın menajeriyle önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.
Öte yandan devre arasındaki görüşmede Brezilyalının, Beşiktaş'tan ayrılma sinyali verdiği, bunun üzerine yönetimin de "Gideceksen şimdi git" restini çektiği ortaya çıktı. Kulübe yakın çevrelerde ise Benfica'da 350 bin Euro olan ücreti; Beşiktaş'ta önce 1.5 milyon, ardından da 2.5 milyon Euro'ya çıkarılan Talisca'nın rakamı daha yükseklere çekmek için böyle bir tavır takındığı konuşuluyor.
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