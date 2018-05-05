Beşiktaş'tan TFF'deki isimlere sert eleştiri!
Ziraat Türkiye Kupası maçı ile ilgili kararını açıklayan TFF'ye Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi.
“Bu süreç içerisinde sosyal medyadan hayal hürünü haberler yapılmıştır. Beşiktaşımıza zarar verecek tarzda ifadeler kullanılmıştır. Bunların hiçbirinin doğru olmadığını beyan ediyorum. Geçmiş geçmişte kalacak. Önümüze bakacağız”
MALİ PROBLEMLER...
“Mali problemler artarak devam etmektedir. Kur farkı ve faizler kulübümüze ağır yük olmaya devam etmektedir. Gündemimize almamız gereken borçlarımızı düşürmek gibi bir görev bulunmaktadır. Gelir artırıcı giderleri kısıcı bir çalışma içerisindeyiz.”
BEŞİKTAŞLI OLMANIZA GEREK YOK
Divan Kurulu Başkanı’nın ihracını istediği 6 isim (Yıldırım Demirören, Hüsnü Güreli, Cengiz Zülfikaroğlu, Alaattin Aykaç, Mete Düren, Erhan Kamışlı) için Çebi; “Divan Başkanımız ‘6 kişi için yağmur yağsa bile şemsiye açmayı düşünmem’ dedi. Ben de şahsi olarak katılıyorum. Beşiktaş için yapacak hiçbir şeyiniz yok mu? Beşiktaşlı olmanıza gerek yok. Adil davranımız yeterli. Beşiktaşlı olmaları bizim tarafımızı tutmaları demek değil. Adil bir karar almadıklarını düşünüyorum. 6 gün sonra Mali Genel Kurul var. Orada gündeme getirilirse Genel Kurul’un aldığı kararlar bizim için muteberdir. Genel Kurul kararını versin.” ifadelerini kullandı
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