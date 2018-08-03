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Beşiktaş'tan yılın takası! Pepe gönderiliyor

Beşiktaş'tan yılın takası! Pepe gönderiliyor.11520
  • Giriş : 03.08.2018 / 15:39:00

Beşiktaş, Aboubakar konusunda Porto'ya çarpıcı bir teklifte bulundu.

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Sepet Beşik

Beşiktaş yılın bombasını patlatıyor. Uzun zamandır forvet arayışını sürdüren Beşiktaş'ta Aboubakar için Pepe gözden çıkarıldı.

Beşiktaş 2016-2017 sezonunda Porto'dan kiraladığı Vincent Aboubakar'ı tekrar kiralamak için çok ısrarcı. Correio da Manha'nın haberine göre Porto'nun bu oyuncuyu 20 milyon Euro'nun altında bir değere satmama inadı bu transferin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel. Fakat Pepe'yi de bu alışverişe dahil ederek 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini düşürebilir Dragonlar.

Bu arada 35 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Pepe de Real Madrid kariyerine başlamadan önce formasını giydiği Porto'ya tekrar dönmeye oldukça sıcak bakıyor.

Teknik Direktör Sérgio Conceição; Marcano'nun ayrılığı sonrası Reyes'inde olası ayrılığı ve Mbemba'nın sakatlığı sebebiyle stoper bölgesi için Porto yönetiminden transfer talebinde bulunduğu iddiaları daha önce spor basınına da yansımıştı. Aboubakar Kartal formasıyla 38 maçta 9 gol kaydetmişti.

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